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"السراج" يشيد بجهود جمعية الحق في الحياة في خدمة ذوي متلازمة داون

29 آب / أغسطس 2023 01:03

"السراج" يزور " جمعية الحق في الحياة "

غزة-وكالة الرأي
زار رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج " جمعية الحق في الحياة " الخاصة بذوي متلازمة دوان والتوحد شرق المدينة.

وكان في استقبال رئيس البلدية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدالة أبو ستة أبو مدين، وأمين السر باسل ناصر، وعضو مجلس الإدارة د. نائلة الأغا، والمدير التنفيذي للجمعية م. أحمد الحلو.

وإطلع رئيس البلدية على برامج الجمعية ومراكزها، والبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي متلازمة داون والتوحد في كافة المراحل العمرية.

وأشاد رئيس البلدية بخدمات الجمعية وبرامجها المتخصصة موجهاً الشكر لمجلس الإدارة وكافة الشركاء والداعمين للجمعية ودورها في خدمة المرضى.

بدورها، استعرضت عدالة أبو مدين تاريخ الجمعية وإنجازاتها والتحديات التي تواجه عملها ، مؤكدةً اصرار مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها على الاستمرار في تقديم للخدمات لذوي الحاجة بدعم شركاء الجمعية.
 

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