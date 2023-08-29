مستشفى الصداقة التركي يبحث مع وفد الـ " UNDP" التعاون المشترك

غزة-وكالة الراي

استقبل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة سارة بول والوفد المرافق لها في برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني مع وفد من مؤسسة مجموعة غزة للثقافة والتنمية.

واستعرض مدير عام المستشفى د. صبحي سكيك تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المستشفى من خلال التشغيل المؤقت لبعض الفئات الصحية(البطالة) ضمن مشروع التشغيل والذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة مجموعة غزة للثقافة والتنمية، بالإضافة الى مشروع الطاقة الشمسية.

وأشار سكيك الى التحديات التي تواجهها المستشفى كمستشفى الأورام الوحيد في قطاع غزة والاحتياجات من الكادر البشري اللازم، كما وأطلعهم على الخدمات المقدمة للمرضى خاصة أنه المستشفى الوحيد التخصصي للأورام.