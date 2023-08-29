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زراعة خان يونس تكثف من جولاتها الارشادية على مزارعي الخضار والبستنة

29 آب / أغسطس 2023 01:45

زراعة خان يونس
زراعة خان يونس

غزة-وكالة الراي 
نفذ قسم الارشاد النباتي في دائرة الارشاد و خدمات المزارعين بمحافظة خانيونس جولة ارشادية على مزارعي الخضار ومزارعي محصول الجوافة،وذلك لتقديم الارشادات اللازمة لمحاصيلهم .

بدوره، تحدث م. منير أبوصالح رئيس القسم مزارعي الجوافه عن طرق  مكافحة ذبابة الفاكهة وطرق الطعوم،وعملية تعقيم التربة للمحصول واعطائهم نشرة ارشادية عن محصول الجوافة.

من جانبه ، تطرق  م. يانس كلاب مزارعي الخضار وخصوصا الطماطم والفليفلة الى اهم التعليمات الفنية خلال الفترة الاولى من زراعتها ورعايتها بالطرق السليمة حسب احتياجها من الماء والسماد والمكافحة.

وتأتي تلك الزيارات و الجولات ضمن اهداف الوزارة للوصول الى كافة المزارعين لتقديم الخدمات الارشادية و تلبية لنداءات المزارعين .

وقد أعرب المزارعون عن رضاهم للارشادات التي يتلقوها من قبل الطاقم الارشادي بخانيونس بشكل دوري.
 

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