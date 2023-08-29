الاحتلال يهدم منزلاً شرق الخليل

الخليل- وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلي وإن آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البويرة وجرفت أراضي زراعية وهدمت منزلا مكونا من طابقين، تعود ملكيته للمواطن بدر شكري سلطان التميمي وعائلته.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين ومنعت آخرين من الوصول إلى مكان الهدم.

يذكر أن أراضي البويرة والبقعة التي تعتبر "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من الاحتلال والمستوطنين، تتمثل في تجريف الأراضي الزراعية، وهدم البيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.