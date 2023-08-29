الإعلام الحكومي ينعى القامة الإعلامية طلال سلمان

غزة – وكالة الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير طلال سلمان، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي 25 أغسطس 2023.

وقال المكتب في بيان النعي: "لقد فقد ميدان الإعلام العربي علماً من أعلام المسيرة الإعلامية، بوفاة الراحل سلمان الذي قضى نحبه بعد مسيرةٍ حافلة من البذل والعطاء في خدمة قضايا الأمة العربية بشكلٍ عام، وقضية فلسطين بوجهٍ خاص، فنذر صوته وقلمه ووقته لفلسطين وشعبها".

وتقدم بخالص التعزية والمواساة للأسرة الإعلامية اللبنانية، في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.