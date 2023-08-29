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لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة

29 آب / أغسطس 2023 01:57

لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة
لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة

غزة-وكالة الراي
عقدت لجنة تمويل المشاريع الصغيرة اجتماعها ، لمناقشة المشاريع التي قُدمت للهيئة ضمن الاعلان الأخير بهدف الحصول على قرض حسن "بدون فوائد"، حيث وافقت اللجنة على تمويل عدة مشاريع بقيمة إجمالية تصل لـ 82,000 دولار خاصةللدفعة رقم 116 التابعة للإعلان رقم 2 لسنة 2023م.

بدوره،  أفاد رئيس لجنة تمويل المشاريع الصغيرة السيد/ أ. علام غباين أن الموافقة على التمويل شملت العديد من المشاريع مثل مشاريع دفيئات زراعية ومشاريع تصنيع غذائي مضيفاً أنه من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما لا يقل عن 44 فرصة عمل بصورة مباشرة.

وقال مدير برنامج تمويل المشاريع الصغيرة م. محمد عوض:"  أنه سيتم في الفترة القادمة التواصل مع أصحاب المشاريع المقبولة والبدء بإجراءات توقيع العقود وصرف المبالغ المعتمدة حسب النظام المعمول به في الهيئة.
 

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