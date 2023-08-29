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الآغا يلتقي الجوجو لبحث التعاون المشترك

29 آب / أغسطس 2023 02:03

الآغا يلتقي الجوجو لبحث التعاون المشترك
الآغا يلتقي الجوجو لبحث التعاون المشترك

غزة-وكالة الراي 
التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د.م جواد الآغا سماحة الشيخ د. حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

وأطلع الجوجو، وكيل وزارة الأشغال على مستجدات مشروع تطوير المقر الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، معربا عن جزيل شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة الأشغال ضمن هذا المشروع.

من جانبه، شدد الأغا، على أهمية تطوير مقرات المحاكم الشرعية ومرافق القضاء الشرعي وضرورة توفير الجودة العالية في خدمة المواطنين وتيسير معاملاتهم، مؤكداً حرص وزارته على إنشاء بيئة مكانية للقضاء الشرعي عالية الخدمة والأداء.

ورافق الآغا الشيخ الجوجو، في جولة داخل أقسام ومرافق الطابق الجديد في المقر الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

يذكر، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المقر الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإشراف وزارة الأشغال، استهدفت بناء طابق جديد لتوسعة وإنشاء مقر دائم للمحكمة العليا الشرعية؛ والمراحل الأخرى لتطوير مرافق المقر ودوائره وأقسامه المختلفة بما يخدم المواطنين وييسر معاملاتهم وإجراءاتهم.

 

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