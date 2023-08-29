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الأوقاف تعقد اجتماعًا للجنة تقييم برامج الوزارة المختلفة

29 آب / أغسطس 2023 02:04

الأوقاف تعقد اجتماعًا للجنة تقييم برامج الوزارة المختلفة
الأوقاف تعقد اجتماعًا للجنة تقييم برامج الوزارة المختلفة

غزة-وكالة الرأي 
عقدت لجنة تقييم البرامج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعًا؛ لتقييم البرامج الحالية، ومنها: مجلس إدارة المسجد، موظف الشؤون الدينية، دبلوم الخطباء، الدبلوم المسائي، منصة التدريب الإلكترونية، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا.

وأوضحت اللجنة أنها تهدف من خلال هذا اللقاء إلى حصر وتوثيق المشاريع الجديدة التي بحاجة إلى تقييم، ووضع آلية ومنهجية علمية للتقييم، ورفع التوصيات التي من شأنها أن تساهم في التحسين؛ للوصول الى أهداف الوزارة بشكل سليم ،مشيرةً إلى أن الأوقاف أعدت هذه البرامج؛ لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية ضمن رؤيتها المستقبلية.
 

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