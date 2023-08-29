الأوقاف تناقش آليات تصنيف الملفات وأرشفتها ورقيًّا وإلكترونيًّا

غزة-وكالة الراي

عقدت اللجنة الفنية لتصنيف المراسلات والوثائق بوزارة الأوقاف ورشة عمل؛ لمناقشة آليات تصنيف الملفات وأرشفتها ورقيًّا وإلكترونيًّا، وترتيب آليات عمل الأرشفة داخل الوزارة وفق نظام موحد، جاء ذلك بمشاركة رئيس اللجنة أ. سامي عبيدة، وعضوية م. محمود مطر، وأ. رمزي الشافعي، وأ. سماح الطباطيبي، وممثلي الإدارات والوحدات المختصة.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة أ. سامي عبيدة أن اللقاء جاء بناءً على قرار الأمانة العامة من أجل توثيق المراسلات والوثائق، والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة لتصنيف الوثائق، مؤكدًا على ضرورة إتمام العمل في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن اللقاء استعرض قرار الأمانة العامة بخصوص التوثيق والأرشفة، وآليات تصنيف الوثائق والملفات حسب الإدارات والوحدات المختصة، مع تحديد آلية التوثيق السليمة للتخزين، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، والآلية المتبعة.

