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الإدارة العامة للتجارة بالإقتصاد تصدر احصائية عملها خلال اسبوع

29 آب / أغسطس 2023 02:11

الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع
الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع

غزة-وكالة الراي 
أصدرت دائرة المعلومات التجارية التابعة للإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عمل حركة المعابر من 22 أغسطس حتى 28 اغسطس 2023.

وقالت الدائرة:" إنه تم خلال الاسبوع استيراد 2985 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1858 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، 1127 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 85 شاحنة محملة بالسمك والملابس والشيبس والخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 291 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 1,785 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 41,623 جرام.
 

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