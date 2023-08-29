الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على تطور الخدمات الصحية

غزة-وكالة الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبوسلمية في مكتبه المدير الجديد لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د.أحمد طاهر، ذلك بحضور د.عبد الناصر صبح، ود.مروان أبو سعدة مدير عام التعاون الدولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على سير العمل داخل المجمع بالإضافة الى الاطلاع على اهم الانجازات والتطورات التي شهدها المجمع في الفترة الأخيرة.

وأطلع د.أبو سلمية الوفد على النواقص من الأجهزة الطبية والأدوية وأجهزة الأشعة، بالاضافة الى اطلاعهم على الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المجمع لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مشيدا بالجهود والقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها جميع الكوادر الطبية في المجمع من اجل تطوير الخدمة وتعزيزها.