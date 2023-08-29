وكالة الرأي الفلسطينية " نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتجارة بالإقتصاد تصدر احصائية عملها خلال اسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تفنّد اعتراض بريطانيا على الرأي الاستشاري لشرعية الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش آليات تصنيف الملفات وأرشفتها ورقيًّا وإلكترونيًّا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد اجتماعًا للجنة تقييم برامج الوزارة المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية الآغا يلتقي الجوجو لبحث التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينعى القامة الإعلامية طلال سلمان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً شرق الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 17 منزلاً غرب أريحا
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على تطور الخدمات الصحية

29 آب / أغسطس 2023 02:15

الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على تطور الخدمات الصحية
الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على تطور الخدمات الصحية

غزة-وكالة الرأي 

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبوسلمية في مكتبه المدير الجديد لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د.أحمد طاهر، ذلك بحضور د.عبد الناصر صبح، ود.مروان أبو سعدة مدير عام التعاون الدولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على سير العمل داخل المجمع بالإضافة الى الاطلاع على اهم الانجازات والتطورات التي شهدها المجمع في الفترة الأخيرة.

وأطلع د.أبو سلمية الوفد على النواقص من الأجهزة الطبية والأدوية وأجهزة الأشعة، بالاضافة الى اطلاعهم على الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المجمع لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مشيدا بالجهود والقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها جميع الكوادر الطبية في المجمع من اجل تطوير الخدمة وتعزيزها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟