الزراعة تشارك بورشة إعداد دليل فرص الاستثمار بغزة

غزة-وكالة الرأي

شاركت الإدارة العامة للتخطيط الزراعي والمشاريع بوزارة الزراعة بورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بقطاع غزة، والتي تضم عدداً من ممثلي المؤسسات الحكومية ، وذلك بهدف إعداد دليل للفرص الاستثمارية في قطاع غزة.

وشاركت ممثلاً عن الوزارة كل من أ. مها أبو شعبان و أ. أروى سلمى، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد دليل للفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية الموجودة في قطاع غزة، لا سيما وأن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الفاعلة والتنموية، بحيث يشكل الدليل توجيه لكافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع غزة ،مع ربط تلك الفرص بالحوافز الاستثمارية التي تمنحها الهيئة لكل فرصة على حدى.

واستعرض اللقاء عرضاً تقديمياً حول فكرة إعداد الدليل والتفاصيل المقرونة به والمنهجية المتبعة لإعداده.

بدورها ،أوضحت أ.مها أبو شعبان وبتوجيهات من عطوفة وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، بشأن الإجراءات والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتخطيط الزراعي والمشاريع بوزارة الزراعة لإعداد دليل الاستثمار في القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث يعرض فرص الاستثمار في القطاعات الزراعية الفرعية والجدوى الاقتصادية المحتملة لكل فرصة.

و تأتي تلك الجهود متزامنة ومتناغمة وفي إطار ما سيتم بذله من جهود لإعداد دليل الفرص الاستثمارية في قطاع غزة بالتعاون والشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

