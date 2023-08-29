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"التنمية" تُخرّج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني

29 آب / أغسطس 2023 03:28

"التنمية" تُخرّج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حفلاً مركزياً لتخريج طلبة وطالبات المراكز المهنية في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح وكيل الوزارة غازي حمد اليوم الثلاثاء، أن هذه الفعالية جاءت للاحتفال بتخريج 570 طالب وطالبة من مراكز التدريب المهني، التي تقوم على رعاية هؤلاء الطلاب اللذين لم يتمكنوا من الاندماج في المدارس.

وأضاف حمد لوكالة " الرأي" أن وزارة التنمية الاجتماعية وفرت كافة السبل لتعليم الطلبة مهناً وحرفاً، تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، الذي يعاني من بطالة كبيرة.

وذكر حمد أنه يوجد بمراكز التدريب المهني 13 تحصصاً مهنياً تلبي حاجات ومتطلبات سوق العمل المحلي، مبيناً أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً لتقديم الخدمة والرعاية للطلبة الملتحقين بمراكز التدريب.

من جهته قال مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية حسين ميدان لوكالة " الرأي":" إن الطلبة في كافة مراكز التدريب المهني يتلقون تدريباً لمدة عام كامل، وهو عبارة عن دبلوم مهني.

ولفت أن كل مركز يقدم تدريباً مكثفاً لهؤلاء الطلبة، كل حسب تخصصه، تمهيداً لدمجهم في سوق العمل وممارسة المهنة على أرض الواقع.

من جانبها أوضحت المدربة في مراكز التدريب المهني نسرين المسارعة أنه وفي هذا العام تم تدريب الطلبة ميدانياً، من خلال ابتعاثهم إلى بعض المصانع والشركات، لمدد محددة.

وبينت المسارعة لوكالة " الرأي" أن بعض الطلبة الذين تم تدريبهم في بعض مصانع غزة، تم استيعابهم للعمل والحصول على أجر، يعينه على مصاريف الحياة.

وأثنت الخريجة مرح أبوجري على كافة الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال توفير مراكز تدريب مهني بتخصصات مختلفة، والتي أهلتهم لاقتحام سوق العمل، والاعتماد على أنفسهن من خلال توفير دخل ثابت، لها ولعائلتها.

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