وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشارك بورشة إعداد دليل فرص الاستثمار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يدعو لفتح برامج جديدة والاهتمام بالتطور التكنولوجي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على تطور الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية " نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتجارة بالإقتصاد تصدر احصائية عملها خلال اسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تفنّد اعتراض بريطانيا على الرأي الاستشاري لشرعية الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش آليات تصنيف الملفات وأرشفتها ورقيًّا وإلكترونيًّا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد اجتماعًا للجنة تقييم برامج الوزارة المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية الآغا يلتقي الجوجو لبحث التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة
أخبار » الأخبار الحكومية

توجيه الوسطى يستقبل وفداً من مديرية الزراعة

29 آب / أغسطس 2023 04:00

توجيه الوسطى يستقبل وفداً من مديرية الزراعة
توجيه الوسطى يستقبل وفداً من مديرية الزراعة

الوسطى – وكالة الرأي

استقبلت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى وفداً من مديرية الزراعة في المحافظة تقدمه مديرها م. أشرف أبو سويرح.

وكان في استقبالهم د. محمد جبر مدير المحافظة ولفيف من ضباط الهيئة.

وتأتي زيارتهم في إطار بحث سبل التعاون المشترك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟