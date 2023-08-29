توجيه الوسطى يستقبل وفداً من مديرية الزراعة

الوسطى – وكالة الرأي

استقبلت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى وفداً من مديرية الزراعة في المحافظة تقدمه مديرها م. أشرف أبو سويرح.

وكان في استقبالهم د. محمد جبر مدير المحافظة ولفيف من ضباط الهيئة.

وتأتي زيارتهم في إطار بحث سبل التعاون المشترك.