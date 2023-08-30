كيفية تنظيف شاشة التليفزيون بأمان فى 6 خطوات بسيطة

إذا كنت تريد تنظيف التلفزيون بشكل صحيح وآمن معا، فهناك بعض الطرق التي يمكنك إتباعها لتحصل على أفضل نتيجة لجهازك، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، وقبل أن تفعل أي شيء، تذكر أن تكون لطيفًا، حيث إن الشاشات حساسة جدا ويمكن خدشها بسهولة.



• افصل جهاز التلفزيون أو الشاشة قبل تنظيفها، حيث يؤدي إيقاف تشغيل الشاشة وفصلها إلى تقليل أي احتمال لحدوث تلف كهربائي، وتسهل الشاشة المظلمة رؤية الغبار والأوساخ والشعر، وإذا لم تتمكن من فصل الشاشة، فما عليك سوى إيقاف تشغيلها.



• استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة، تعد الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة خيارًا رائعًا، ويمكنك الحصول عليها بسعر رخيص عبر الإنترنت أو في المتاجر، كما أن مادتها الناعمة تلتقط الغبار والشعر دون خدش أو ترك الألياف خلفها، وإذا كانت هناك قطعة قماش ناعمة مرفقة مع التلفزيون أو الشاشة عند شرائها، فاستخدمها.



• امسح الشاشة ببطء بنمط دائري، يمكنك الإمساك بقطعة القماش بيد واحدة ودعم التلفزيون باليد الأخرى، ولا تستخدم الكثير من القوة بقطعة القماش أو تضغط على شاشتك.



• إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الشاشة بشكل أكثر دقة، استخدم كمية صغيرة من الماء المقطر، لا يحتوي الماء المقطر على أي معادن، مما يقلل من خطر خدش الشاشة، ولا تسكب أو ترش الماء مباشرة على شاشتك، لكن بدلًا من ذلك، بلّل قطعة القماش قليلًا وامسح برفق.



• امسح جوانب التلفزيون وخلفه. شاشتك ليست المنطقة الوحيدة التي يتجمع فيها الغبار، قم بإزالة أي بقايا يمكنك رؤيته على الإطار والكابلات، خاصة في الخلف، إذا كنت تستخدم أي ماء، فتأكد من ترك كل شيء يجف قبل البدء في توصيل الكابلات مرة أخرى.



• لا تستخدم المواد الكيميائية حيث يمكن أن تؤدى إلى إتلاف شاشتك، وأي تساقط في فجوات في الإطار يمكن أن تسبب حريقًا كهربائيًا.