بدل البلوك.. طريقة إلغاء صوت التنبيهات من "شخص معين" على أيفون

في عالمنا الحديث المترابط، تعمل الهواتف الذكية كأدوات لا غنى عنها للحفاظ على الاتصالات مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، ومع ذلك، تأتي لحظات تتوق فيها إلى أخذ قسط من الراحة من المكالمات المتواصلة، خاصة من أفراد محددين.



وسواء كان ذلك لتعزيز الإنتاجية أثناء ساعات العمل أو ببساطة الاستمتاع بوقت فراغ متواصل، يوفر جهاز أيفون، حلولاً متنوعة لكتم صوت المكالمات الواردة من جهات الاتصال المختارة بعناية، وفيما يلى طريقتين فعالتين لتحقيق ذلك.



- وضع التركيز

تمكّنك ميزة التركيز على جهاز iPhone الخاص بك من تنظيم بيئة مخصصة عن طريق كتم المكالمات والإشعارات من جهات اتصال محددة، وإليك كيفية إعداده:



- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك وانقر فوق "التركيز".

- انقر فوق رمز علامة الجمع (+) في الجزء العلوي الأيسر لصياغة وضع التركيز المخصص

- أعطه اسمًا فريدًا وانقر على "التالي".

- ضمن "الأشخاص"، اختر "صمت الإشعارات من" وانقر على "إضافة أشخاص".

- هنا، اختر جهات الاتصال التي ترغب في إسكاتها.

- عند الانتهاء، اضغط على "تم".



- لتنشيط وضع التركيز هذا، قم بالوصول إلى مركز التحكم على جهاز "أيفون" الخاص بك، واضغط لفترة طويلة على مفتاح تبديل التركيز، واختر وضع التركيز الذي تم إنشاؤه حديثًا.

سيقوم جهاز iPhone الخاص بك الآن بكتم صوت المكالمات تلقائيًا من جهات الاتصال المحددة طالما ظل وضع التركيز نشطًا.



تذكر أنه يمكنك إلغاء تنشيط ميزة التركيز بسهولة عندما تكون مستعدًا لقبول المكالمات مرة أخرى.



تفعيل الوضع الصامت

هناك طريقة أخرى لإسكات المكالمات الواردة من جهات اتصال معينة وهي تعيين نغمة رنين صامتة لهم، اتبع الخطوات التالية:

- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك وحدد جهة الاتصال التي ترغب في إسكاتها.

- اضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليمنى من الملف الشخصي لجهة الاتصال.

- قم بالتمرير لأسفل وحدد "نغمة الرنين".

- ثم اضغط على "Tone Store" وابحث عن نغمة رنين صامتة.

- اضغط على السعر بجانب نغمة الرنين الصامتة واختر "تعيين إلى جهة اتصال" من المطالبة.

- اختر جهة الاتصال المطلوبة من قائمتك وانقر على "تعيين كنغمة رنين".