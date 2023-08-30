منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023، خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول/ سبتمبر المقبل في البحرين.

ووصلت مساء أمس، إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، لإجراء معسكر تدريبي، يتخلله مباراة ودية تحضيرية ضد نظيره الأردني يوم 31 آب الجاري، قبل السفر إلى البحرين في 4 أيلول.

وكان الفدائي الأولمبي، قد استقر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وباكستان، والبلد المستضيف، البحرين، فيما تقام النهائيات الآسيوية في دولة قطر العام المقبل.

وتضم البعثة التي وصلت أمس 19 لاعبا، ويُنتظر وصول ثلاثة لاعبين آخرين ظهر اليوم الثلاثاء من المحافظات الجنوبية إلى عمّان، هم: أحمد كلاب، ومهند حسنين، وخالد النبريصي، إضافة إلى المهاجم جبران حاج يوسف المحترف بالخارج.

وتستهل كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر، مشوارها في التصفيات، بمواجهة المنتخب البحريني المستضيف، يوم السادس من أيلول، ثم تُلاقي اليابان في المباراة الثانية يوم 9 أيلول، على أن تلعب المباراة الأخيرة مع المنتخب الباكستاني في الثاني عشر من الشهر نفسه.

المصدر: صحيفة القدس