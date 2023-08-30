وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على دودة حية داخل دماغ امرأة! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية جباليا يتجاوز الكرامة في طائرة الاحتراف الجزئي ويلاحق الصداقة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: أتلتيكو يستعرض بسباعية تاريخية لكنه يخسر ديباي وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا وكالة الرأي الفلسطينية الذكاء الاصطناعى يدعم ميزة "التعرف على الصوت" وربطها بالشرائح الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية بدل البلوك.. طريقة إلغاء صوت التنبيهات من "شخص معين" على أيفون وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنظيف شاشة التليفزيون بأمان فى 6 خطوات بسيطة وكالة الرأي الفلسطينية استخدام زيت الخروع لعلاج جفاف العين يسبب مخاطر صحية
أخبار » الرياضة و الملاعب

منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا

30 آب / أغسطس 2023 08:04

منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا
منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023، خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول/ سبتمبر المقبل في البحرين.

ووصلت مساء أمس، إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، لإجراء معسكر تدريبي، يتخلله مباراة ودية تحضيرية ضد نظيره الأردني يوم 31 آب الجاري، قبل السفر إلى البحرين في 4 أيلول.  

وكان الفدائي الأولمبي، قد استقر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وباكستان، والبلد المستضيف، البحرين، فيما تقام النهائيات الآسيوية في دولة قطر العام المقبل.

وتضم البعثة التي وصلت أمس 19 لاعبا، ويُنتظر وصول ثلاثة لاعبين آخرين ظهر اليوم الثلاثاء من المحافظات الجنوبية إلى عمّان، هم: أحمد كلاب، ومهند حسنين، وخالد النبريصي، إضافة إلى المهاجم جبران حاج يوسف المحترف بالخارج.

وتستهل كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر، مشوارها في التصفيات، بمواجهة المنتخب البحريني المستضيف، يوم السادس من أيلول، ثم تُلاقي اليابان في المباراة الثانية يوم 9 أيلول، على أن تلعب المباراة الأخيرة مع المنتخب الباكستاني في الثاني عشر من الشهر نفسه.

المصدر: صحيفة القدس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟