وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنـهي عـدة خلافـات مالية بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تُطلق المرحلة الأولى من برنامج متابعة مخصصات كميات الوقود للوزارات وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين بخانيونس" تضبط مشروبات غازية مخالفة لشروط السلامة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تؤكد على سعيها للنهوض بكوادرها وفق مرجعية قانونية متينة وكالة الرأي الفلسطينية جائزة وزارة العمل .. تَحفيزٌ للمنشآت الصناعية لخلق بيئة عمل آمنة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام وزارة الصحة يبحث تقيم برنامج زراعة القرنيات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2608) الاربعاء30/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تظاهرة أمام مؤتمر "غوغل" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا بالضفة والقدس

30 آب / أغسطس 2023 08:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 مواطنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. 

فمن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عدي وقصي اللدعة، من مخيم عقبة جبر.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام محمد عبد الفتاح أبو سماحة (22 عاما)، من الحي الجنوبي بطولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال قاسم خالد العلامي (18 عاما)، من بلدة بيت أمر، ومحمد حسن الواوي، من بلدة حلحول، شمال المحافظة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان مراد شتيوي (51 عاما)، وعقل عقل، ومحمود شتيوي، وقصي عقل، ومعتصم عامر، ووسيم جمعة، وعبود جمعة، من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ياسر السبتي مطاوع، ونجله جهاد، من قرية شقبا غربا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم أبو شمالة، ومحمود أبو الحمص، ونسيم أبو الحمص، ووسام أبو الحمص، وحمزة التميمي، ومحمد التميمي، ونوح بسيسو، من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" نساء من أجل فلسطين" تفتتح مخيمها السنوي الثالث للإعلام الدولي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟