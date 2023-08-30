مدير عام وزارة الصحة يبحث تقيم برنامج زراعة القرنيات

غزة- وكالة الرأي:

بحث مدير عام وزارة الصحةد. منير البرش، تقييم التحديات التي واجهت الطواقم الطبية المختصة في عمليات زراعة القرنيات، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج زراعة القرنيات في قطاع غزة .

وأوضح أنه خللال العام تم زراعة (132) عملية زراعة قرنية، بمعدل 12 عملية شهرياً، وذلك بمشاركة مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت، ومدير عام وحدة زراعة الأعضاء د. يحيى خضر، ومدير مستشفى العيون د. ماجد حمادة، والطواقم الطبية المختصة في هذا المجال.

وثمن د. البرش إقدام عائلات الشهداء والمتوفين في قطاع غزة على التبرع بقرنيات ذويهم، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية "قيراطان" في إنجاح برنامج زراعة القرنيات في قطاع غزة.

وقال د. البرش إن الوزارة لا تألو جهدها في إنجاح البرنامج والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم في هذا المجال.