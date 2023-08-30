جائزة وزارة العمل .. تَحفيزٌ للمنشآت الصناعية لخلق بيئة عمل آمنة

غزة – وكالة الرأي:

على قدمٍ وساق تَعكف وزارة العمل في غزة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في خلق بيئة عمل آمنة، وتعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق، وسعيًا منها لتحقيق ذلك الهدف أطلقت الوزارة للعام الثاني على التوالي "جائزة السلامة والصحة المهنية 2023- قطاع الصناعات الغذائية".

ويقول مدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة طلعت أبو معيلق، إن الهدف الرئيسي للجائزة هو تحفيز المنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة، من أجل خلق بيئة عمل آمنة وتعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق.

ويضيف أبو معيلق، أنه سيتم تكريم المنشآت في قطاع الصناعات الغذائية بناءً على مدى تطبيقها لمبادئ العمل اللائق وتطبيق شروط وظروف العمل، داخل منشآتهم.

وأَعلنت الإدارة العامة للتفتيش عن التسجيل للجائزة منذ بداية شهر أغسطس الحالي وستستمر حتى نهاية الشهر، لفتح المجال أمام أرباب المنشآت للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المباشر للجائزة، أو من خلال توجه صاحب المنشأة أو من ينوب عنه إلى قسم التفتيش في مديرية العمل التابعة لمحافظته.

حملة ترويجية

ويوضح أبو معيلق، أن أقسام التفتيش في مديريات العمل الخمسة بدأت منذ أسبوع بحملة ترويجية للجائزة شملت جميع المنشآت العاملة في مجال القطاع الغذائي باستثناء المخابز، لتحفيزهم وتشجيعهم للتسجيل.

وشير إلى أنه تم توزيع بوسترات ترويجية للجائزة، توضح أهميتها وشروطها والهدف المرجو منها، فيما استجابت العديد من المنشآت للتسجيل، ورحبت بمفتشي العمل وقدرت جهودهم في سبيل إلزام أصحاب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وشروط وظروف العمل.

شروط التقدم للجائزة

وحول شروط التقدم للجائزة، يبين مدير عام التفتيش، أنه يشترط لقبول طلب الترشح يجب أن يكون مجال اختصاص المنشأة هو قطاع الصناعات الغذائية باستثناء المخابز، وجود 15 عاملاً فأكثر بدوام كامل خلال عام 2023، المنشأة مسجلة في برنامج سوق العمل الفلسطيني، ومستوفية لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق الواردة في قانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000، ويفضل أن تكون عضواً في اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية.

ويفيد بأن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل تمارس مهامها من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق شروط العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من خلال طاقم التفتيش في المديريات على مستوى محافظات قطاع غزة، بالإضافة إلى توجيه طرفي الإنتاج نحو اصحاح المخالفات التي يتم رصدها في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند الحاجة.

قيمة الجائزة

وفيما يتعلق بقيمة الجائزة، ينوه أبو معيلق، أن الهدف هو المساهمة في تعزيز العلامة التجارية للمنشأة عبر حقها في استخدام شعار الجائزة لمدة 3 سنوات متتالية، كما سيتم ترتيب المنشآت الفائزة لثلاثة مراكز على التوالي تشمل المركز الأول والثاني والثالث، بجوائز وحوافر لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة.

وعلى مدار العام تنفذ الإدارة العامة للتفتيش حملات توعية لطرفي الإنتاج في مختلف القطاعات من أجل توعيتهم بالمخاطر الموجودة في بيئة العمل وسبل الحد منها، والعديد من المهام المكتبية.

وتسعى الإدارة العامة للتفتيش لتحفيز مكونات العمل لاسيما أصحاب العمل وملاك المنشآت على تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية من خلال عمل مسابقة سنوية لأفضل منشأة ملتزمة في تطبيق نظام السلامة والصحة والمهنية داخلها وتقديم (جائزة وزارة العمل للسلامة والصحة المهنية) للمنشأة التي تتوفر فيها شروط ومعايير المسابقة.