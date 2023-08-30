السياحة تؤكد على سعيها للنهوض بكوادرها وفق مرجعية قانونية متينة

غزة- وكالة الرأي:

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، خلال التكريم الختامي لدورة " مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي" لموظفي الضبطية القضائية بالوزارة أن السياحة تسعى للنهوض بكوادرها وعملهم وفق مرجعية قانونية متينة.

وحضر حفل التكريم النائب العام المستشار د. محمد النحال الذي أشاد بمستوى المشاركين من وزارة السياحة والآثار خلال أيام الدورة التي نفذتها النيابة العامة، مبيناً ضرورة امتلاك مأمور الضبطية القضائية للحصيلة النظرية والإمكانية العملية في بيئة سليمة من حيث التأصيل القانوني وإجراءات التنفيذ.

وتبادلت السياحة والنيابة التكريم للطواقم المشاركة في الدورة حيث قدمت الوزارة نسخاً من الدليل الأثري "غزة هاشم بوابة الشام" للمستشار النحال والمحاضرين تثميناً لجهودهم .

فيما سلمت النيابة شهادات شكر للمشاركين من كوادر السياحة عرفاناً بأهمية الدور الذي سيشغلونه خلال عملهم وأهمية ذلك لوزارة السياحة والبيئة القانونية في القطاع بشكل عام.