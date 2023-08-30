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"المالية" تُطلق المرحلة الأولى من برنامج متابعة مخصصات كميات الوقود للوزارات

30 آب / أغسطس 2023 10:12

غزةوكالة الرأي:  

أطلقت وزارة المالية في غزة، المرحلة الأولى من برنامج متابعة مخصصات الوقود للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن النظام يأتي في إطار سعيها لتحسين وتحديث أنظمتها المالية وتحقيق أهدافها في تقليص النفقات، وتحسين إدارة استهلاك الوقود في المركبات الحكومية والمولدات على حد سواء، من خلال تطبيق إجراءات حديثة ومحسّنة.

وأضافت أن الخطوة تأتي أيضا في إطار جهودها المستمرة في التحول الرقمي، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى تبسيط وتحسين عمليات المتابعة والتحقق من مخصصات الوقود.

وذكرت الوزارة، أن النظام يتيح للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة تقديم طلبات شهرية للمركبات والمولدات للحصول على كميات الوقود المخصصة، وبعد تقديم هذه الطلبات تقوم الإدارات المختصة بمراجعتها ودراستها قبل اعتمادها.

وأكدت أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق توفير الوقود وتحسين كفاءة استهلاكه، مما يساهم في تقليل التكاليف وترشيد الاستهلاك، ويأتي ضمن سياسات الحكومة الرامية إلى تحسين إدارة الموارد والميزانيات وتعزيز الشفافية والفعالية في الإنفاق الحكومي.
 

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