"الشرطة المجتمعية" تُنـهي عـدة خلافـات مالية بمحافظة خانيونس

غزة- وكالة الرأي:

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 13 خلافاً مالياً بقيمة 28 ألف و600 دينار و11 ألف و730 شيكل و600 دولار أمريكي.

وأشار المقدم إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر حرصًا منها على المحافظة على النسيج المجتمعي.