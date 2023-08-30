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4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

30 آب / أغسطس 2023 10:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:  

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة معتقلين إداريين إَضرابهم المفتوح عن الطعام، للمطالبة بحقهم في الحرية ووقف جريمة الاعتقال الإداري.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن المعتقلين الإداريين كايد الفسفوس من الخليل وسلطان خلف من جنين يواصلون إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 28 على التوالي، بينما يواصل المعتقل الإداري عبد الرحمن براقة من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 21 على التوالي، والأسير ماهر الأخرس لليوم الثامن على التوالي والذي شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تفرض جملة من العقوبات والإجراءات القاسية بحق الأسرى المضربين، من بينها منعهم من الزيارة أو لقاء المحامي، وعزلهم في زنازين انفرادية، وممارسة ضغوط نفسية عليهم في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.

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