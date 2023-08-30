المالية: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تفتتح تدريباً حول قانون التقاعد

غزة- وكالة الرأي:



افتتحت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية، دورة تدريبية بعنوان "قانون التقاعد والمعاشات والخدمة المدنية" يشارك بها 30 موظفاً من موظفي الوزارة.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للعام 2023 التي تعدها دائرة تطوير الأداء المؤسسي بالوحدة.

وقال مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي محمد الدويك، إن الدورة تمكن المشاركين بها من التعرف عن كثب على حقوق وواجبات الموظف من خلال قانون الخدمة المدنية، وكذلك الحقوق التقاعدية وآلية احتساب الراتب التقاعدي، والاعفاءات الضريبية على الراتب من خلال قانون التقاعد والمعاشات.

وتستمر الدورة على مدار أربعة أيام ويشارك بها عدة مدربين.