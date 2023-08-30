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بدء العام التدريبي يوم الأحد

وزارة العمل تعلن انتهاء التجهيزات لبدء العام التدريبي الجديد

30 آب / أغسطس 2023 11:03

وزارة العمل تعلن انتهاء التجهيزات لبدء العام التدريبي الجديد
وزارة العمل تعلن انتهاء التجهيزات لبدء العام التدريبي الجديد

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة العمل، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب المهني، اليوم الأربعاء، الانتهاء من كافة التجهيزات، واللوجستيات، للبدء بالعام التدريبي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام التدريب المهني  عبد الله كلاب، مع مدير دائرة المتابعة والإشراف المهني م. إبراهيم الأسطل، وقسم الإشراف على مراكز التدريب المهني في جميع المحافظات، وموظفي الإدارة.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة جميع المستجدات المتعلقة ببدء العام التدريبي الجديد، والإعلان عن بدء العام التدريبي يوم الأحد 3/9/2023، بجميع مراكز التدريب المهني في قطاع غزة.

وتمنى أ. كلاب التوفيق لجميع المتدربين والمتدربات، مؤكدا حرص وزارة العمل على إنجاح العام التدريبي، وفقا لخطة منظمة تُلبي احتياجات المتدربين، وتضمن لهم الحصول على الكفاية المهنية اللازمة.

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