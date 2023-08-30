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الفوج 44....

التنمية الاجتماعية تحتفل بتخريج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني

30 آب / أغسطس 2023 11:50

التنمية الاجتماعية تحتفل بتخريج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني الفوج 44.
التنمية الاجتماعية تحتفل بتخريج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني الفوج 44.

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، حفلاً مركزياً لتخريج طلبة وطالبات المراكز الاجتماعية للتدريب المهني في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح وكيل الوزارة د. غازي حمد  أن هذه الفعالية جاءت للاحتفال بتخريج 570 طالب وطالبة من مراكز التدريب المهني، التي تقوم على رعاية هؤلاء الطلاب اللذين لم يتمكنوا من الاندماج في المدارس.

وأضاف حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية وفرت كافة السبل لتعليم الطلبة مهناً وحرفاً، تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، الذي يعاني من بطالة كبيرة.

وفي سياق متصل ذكر حمد أنه يوجد بمراكز التدريب المهني 13 تخصصاً مهنياً تلبي حاجات ومتطلبات سوق العمل المحلي، مبيناً أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً لتقديم الخدمة والرعاية للطلبة الملتحقين بمراكز التدريب.

من جهته، قال مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية بالوزارة حسين ميدان "إن الطلبة في كافة مراكز التدريب المهني يتلقون تدريباً لمدة عام كامل، وهو عبارة عن دبلوم مهني".

ولفت ميدان، إلى أن كل مركز يقدم تدريباً مكثفاً لهؤلاء الطلبة، كل حسب تخصصه، تمهيداً لدمجهم في سوق العمل وممارسة المهنة على أرض الواقع.

من جانبها، أوضحت المدربة في مراكز التدريب المهني نسرين المسارعة أنه وفي هذا العام تم تدريب الطلبة ميدانياً، من خلال ابتعاثهم إلى بعض المصانع والشركات، لمدة محددة.

التنمية الاجتماعية تحتفل بتخريج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني الفوج 44. 371786928_692817696205702_8246487957537404492_n 371776522_692817676205704_1787348073713887276_n 371822263_692817692872369_5044860492011655725_n التنمية الاجتماعية تحتفل بتخريج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني الفوج 44.
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