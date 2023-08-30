الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالخليل

الخليل - وكالة الرأي:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود دون أن يوقع إصابات في صفوفهم.

يتبع،،