الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالخليل

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود دون أن يوقع إصابات في صفوفهم.
يتبع،،
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30 آب / أغسطس 2023 12:01
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود دون أن يوقع إصابات في صفوفهم.
يتبع،،
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