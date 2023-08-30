وزارة التعليم تبحث مع مؤسسات إيطالية تنفيذ مشاريع لخدمة المدارس

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، التعاون المشترك مع مؤسستي "اديوكيد الإيطالية" والشبكة الإيطالية للإعاقة والتنمية التعاون لتنفيذ مشاريع لصالح الطلبة والعملية التعليمية بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د.جمال الفليت، ومدير عام الإرشاد والصحة المدرسية د. خالد أبو فضة، ومدير دائرة المشاريع م.خلدون محمد، ومدير التعليم المهني م. شادي هنية، ومشاركة رئيس الشبكة الإيطالية للإعاقة والتنمية السيد جامبيروا، ومدير مؤسسة اديوكيد بقطاع غزة أ.يوسف حمدونة.

ورحّب مطر بالحضور مشيداً بجهود المؤسستين الإيطاليتين وجميع الجهات الشريكة التي تتعاون لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع المؤسسات المحلية والخارجية لصالح مشاريع تطور العملية التعليمية، لافتاً إلى أن هذه اللقاء يسعى لبحث تنفيذ مشاريع خاصة في التعليم المهني والتقني والمدارس والوحدات المهنية والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة صعوبات التعلم.

من جانبه، أعرب السيد جامبيروا عن سعادته بهذا اللقاء التعاوني، مؤكداً أن الشبكة الإيطالية للإعاقة والتنمية يسرها تنفيذ برامج لخدمة الأطفال والطلبة ومنهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

بدوره ثمن حمدونة جهود وزارة التعليم وأوضح أن برامج مؤسسة اديوكيد تنسجم مع توجهات وخطط الوزارة في التدخلات الهادفة لخدمة القطاع الطلابي وتجويد العملية التعليمية.