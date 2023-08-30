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الحكم المحلي تُنفذ تدريباً في مهارات التخطيط العمراني لموظفيها

30 آب / أغسطس 2023 12:16

الحكم المحلي تُنفذ تدريباً في مهارات التخطيط العمراني لموظفيها
الحكم المحلي تُنفذ تدريباً في مهارات التخطيط العمراني لموظفيها

غزة- وكالة الرأي:

نفذت الشؤون الإدارية _ قسم الموارد البشرية بوزارة الحكم المحلي برنامج تدريبي بعنوان "تعزيز مهارات التخطيط العمراني "، لموظفي/ات الوزارة. 

حيث استهدف البرنامج فئة المهندسين في الوزارة، بواقع"2" ساعة تدريبية في اليوم، عدد "3 " لقاءات، وبإجمالي " 6 " ساعات تدريبية.

وهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة حول قانون التنظيم للمدن والتعرف على مصطلحات تخطيط وتنظيم المدن، بالإضافة لفهم دراسة فلسفة وسيكولوجيا المجتمع، والتعريف بنظام المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم لدى موظفي وزارة الحكم المحلي.
وحاضر اللقاء الأول الذي كان بعنوان "التعريف بقانون التنظيم للمدن" الوكيل المساعد للوزارة المستشار/ حسن أبو ريالة.

حيث تحدث عن عدة محاور شملت منطق المركزية واللامركزية والمفهوم القانوني لقانون  تنظيم المدن، المشروعية القانونية لتحديد مفهوم الحكم المحلي في ظل المركزية واللامركزية، إطار القانون الذي يحكمه، المهام، دور التشريعي في سن القوانين والأنظمة والتعليمات.

أما اللقاء الثاني فقد حاضره د. محمد الكحلوت من الجامعة الاسلامية والذي كان بعنوان: فلسفة وسيكولوجيا المجتمع وعلاقتها بتخطيط المدن حيث تحدث عن المشاركة الشعبية في عملية التخطيط، أثر الثقافة الجمعية للمجتمع على شكل المدينة.
وكان اللقاء الثالث بعنوان "نظام بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم" حاضره م. هشام الديراوي خبير تخطيط عمراني مدير الدائرة الفنية – بلدية دير البلح سابقا تحدث فيها عن عدة تعريفات، وعن مقياس الرسم المستخدم، مشاريع التقسيم، الألوان والرموز، مراحل اعداد المشروع، طلبات التقسيم المشتملة تغيير خطة استعمال الأراضي، الرفع المساحي، الموقع العام، صلاحية المخططات.
وركز البرنامج التدريبي على تعريف المتدربين بمناطق تنظيم المدن وتوسيعها، واستخدامات القانون في التخطيط، ومدى تأثير سيكولوجيا وفلسفة المجتمع على التخطيط، والآليات والطرق التخطيطية، ومشاريع وطلبات التقسيم المشتملة تغيير خطة استعمال الأراضي وصلاحية المخططات.
وفي نهاية اللقاءات تم تكريم وشكر المحاضرين على جهودهم المبذوله في انجاز البرنامج التدريبي.

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