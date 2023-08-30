مجمع ناصر الطبي يعقد ورشة عمل لاستخدام تقنية الألتراساوند في التشخيص

غزة- وكالة الرأي:

نظم مجمع ناصر الطبي، ورشة عمل، حول" استخدام الألتراساوند المحمول بجانب سرير المريض"، في خطوة مهمة لتعزز الرعاية الصحية وتحسين النتائج للمرضى المصابين بحالات حرجة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للباطنة والذي ينظمه المجمع وسيعقد في قاعة المؤتمرات بفندق المشتل يوم الجمعة القادم 1/9/2023 ويستمر لمدة 3 أيام.

وحول هذه الورشة، قال رئيس المؤتمر، استشاري الباطنة الدكتور علاء الدين المصري، إنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية للطواقم الطبية في أقسام الباطنة من مستشفيات قطاع غزة، وخاصة قسم القلب والباطنة والطوارئ وغيرها من الأقسام الحرجة.

وأضاف"المصري، أن استخدام تقنية الألتراساوند المحمولة في تشخيص الحالات المرضية الحرجة بجانب سرير المريض يتمتع بمميزات هامة، حيث يتيح التشخيص السريع للمريض، ومتابعة تطورات حالته فورا، ويمكن تقديم العلاج السريع للمريض، خاصة في المراحل المبكرة من الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الوسيلة في تقليل والحد من المضاعفات المحتملة للمرض والقدرة على التحكم في هذه التطورات بما ينعكس بالإيجاب على مصلحة المريض، وبالتالي يقلل من مدة إقامته في المستشفى.

وقال رئيس اللجنة العلمية استشاري القلب الدكتور أشرف شعت، بأن هذه الوسيلة والآلية تعد من أهم مميزات الاستخدام الجديد للتكنولوجيا المحمولة، وبشكل خاص في حالات الأمراض الحرجة مثل هبوط الدورة الدموية وتجمع السوائل حول عضلة القلب، حيث يتطلب تدخلا عاجلا ودون تأخير وأضاف "شعت"، أن ورشة العمل قد قسمت إلى أربع محاضرات نظرية، ثم تطبيق عملي حول استخدام تقنية الألتراساوند للتشخيص السريع بجانب سرير المريض.

وأكد المحاضرون في الورشة بأن استخدام تقنية الألتراساوند المحمولة في تشخيص الحالات المرضية الحرجة بجانب سرير المريض، يتم تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وتوفير الرعاية الفورية للمرضى، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتحقيق تجربة علاجية أكثر كفاءة وراحة للمرضى المحتاجين للعناية الحثيثة.

وقد أوصى المشاركون في الورشة بتبني هذه الوسيلة التشخيصية في جميع أقسام الباطنة والطوارئ والقلب في كافة المستشفيات، وتوفير أجهزة الألتراساوند المحمولة والسريعة للتصوير التلفزيوني بجانب سرير المريض في معظم الأقسام الطبية الداخلية.