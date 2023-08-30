أوقاف الشمال تُكرم 200 طالب سردوا القرآن الكريم على جلسة واحدة

غزة- وكالة الرأي:

كرمت مديرية أوقاف الشمال 200 طالب سردوا القرآن الكريم وأجزاء منه على جلسة واحدة، في مسجد خالد بن الوليد بالمحافظة، وذلك خلال حفل نظمته بالتعاون مع مركز التحفيظ بالمسجد ودار القرآن الكريم والسنة.

جاء ذلك، بحضور مدير المديرية د. مرسى سلمان، ورئيس قسم القرآن الكريم أ. إبراهيم عصفورة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وذوي المحتفي بهم.

وخلال كلمة له أكد سلمان أن مشروع تخريج حفظة كتاب الله يُعد أولوية لدى وزارة الأوقاف، لما لهم من دور مؤثر ومُشرّف في المجتمع، لافتاً إلى ضرورة أن تكون تعاليم القرآن حاضرة في جميع المعاملات والسلوكيات في حياتنا، منوهاً بأن الوزارة لن تدخر جهداً في الارتقاء بمستوى الحفظة حفظاً وتدبراً وتلاوة.

وأشاد بجهود المحفظين والمشرفين على حلقات القرآن الكريم المنتشرة على مستوى المحافظة، التي تشهد احتضاناً كبيراً ودعماً واسعاً من وزارة الأوقاف والمؤسسات القرآنية.

من جانبه أشار عصفورة إلى الجهود التي بذلها قسم القرآن الكريم في المديرية من أجل استقطاب المزيد من أبنائنا وبناتنا وتعليهم كتاب الله تعالي، ليكون منهجاً وطريقاً نحو التقرب إلي الله تعالي، مبيناً أهمية حماية الجيل من المفاسد والمخاطر المحيطة به.



وودعا عامة الناس بمختلف أعمارهم وجنسياتهم إلى الالتحاق بمراكز القرآن الكريم، مستعرضاَ فضله وأثره على النفس في الدنيا والآخرة.