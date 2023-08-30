زراعة خانيونس تواصل التدريب الميداني لخريجين الدبلوم المهني الزراعي.

خانيونس- وكالة الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بخانيونس تدريباً عملياً ميدانياً لطلاب وطالبات الدبلوم المهني لتكنولوجيا زراعة حديثة لكلية فلسطين التقنية في محطة الاستزراعي السمكي بحطين.

بدوره، تحدث م. أسعد أبوطعيمه رئيس القسم عن اهمية الاستزراع السمكي وانواع الاسماك التى يتم انتاجها من خلاله في قطاع غزة .

فيما أوزع م. حسام ابوسعدة مدير دائرة محطات التجارب بالوزارة الى دور ومهام عمل محطات التجارب بالوزارة وخصوصا دورها في الابحاث والتجارب الزراعية .

من جانبه، تحدث م. أنور أبوشمالة رئيس قسم الاستزراع السمكى بالمحطة عن سلسلة تربية الاسماك بداية من تربية الامهات وانتاج البيض والتفريخ والتحضين والتربية والتسمين والتسويق .

ويأتي ذلك التدريب من اجل النهوض بالتعليم الزراعي وتقديم ونشر التقافة الزراعية لدى كافة فئات المجتمع.