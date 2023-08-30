وزارة الأسرى والمحررين تزور عدداً من عوائل أسرى محافظة غزة

غزة- وكالة الرأي:

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد في وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أربعة أسرى من محافظة غزة، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين صلاح المصري ختام بكر روند الحداد.

وقد تمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير بسام شفيق اكتيع (51) عام، وأمضي 17 عام في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن المؤبد، ومتزوج وأب لخمس أبناء.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير ماجد فهمي أبو القمبز (46) عام، أمضي 17 عام في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 19 عام، وهو أب لولد وبنت.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير فواز سعيد قنديل (46) عام، أمضي 7 سنوات ومحكوم بالسجن 8 سنوات، وهو متزوج لـ 8 أطفال.

كذلك تم تنفيذ زيارة ميدانية لعائلة الأسير هشام حسن حرارة (40) عام، أمضي ما يقارب من 8 سنوات ومحكوم بالسجن 9 سنوات وهو متزوج وأب لـ 7 أبناء.

تجدر الإشارة أن دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى قد زارت (89) عائلة أسير من مختلف محافظات قطاع غزة منذ بداية عام 2023.