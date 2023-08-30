وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية وكالة الرأي الفلسطينية مقاومو طولكرم: لن نتهاون مع تجاوزات أجهزة السلطة بحق أهالي المخيم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الجودة بوزارة العدل تستأنف زيارات مراكز تقديم الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات رقابية على مصانع البلاستيك وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تدين جريمة قتل أجهزة السلطة أحد شبان مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة تُحضر ليوم دراسي لتعزيز مناهج الدراسات الاجتماعية للمفاهيم الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ومؤسسة إبداع تفتتحان باكورة الدورات التدريبية في الـ Excel وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب برصاص أجهزة السلطة في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تتابع أوضاع المحلات المملوكة لها في شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: طالبات مدرسة بلقيس للبنات تفوز بمسابقة الشركة الطلابية
أخبار » الأخبار الحكومية

إدارة الأنشطة تبارك الفوز وتؤكد تشجيعها للإبداعات الطلابية

التعليم: طالبات مدرسة بلقيس للبنات تفوز بمسابقة الشركة الطلابية

30 آب / أغسطس 2023 12:57

التعليم: طالبات مدرسة بلقيس للبنات تفوز بمسابقة الشركة الطلابية
التعليم: طالبات مدرسة بلقيس للبنات تفوز بمسابقة الشركة الطلابية

غزة- وكالة الرأي:

فاز فريق طالبات فرع ريادة الأعمال في مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات التابعة لمديرية غرب غزة بمسابقة الشركة الطلابية الذي نظّمته مؤسسة إنجاز فلسطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وقد حقق فريق الطالبات الفوز في مجال أفضل تغطية إعلامية لمشروعهن الخاص بتحويل مخلفات الورق والكرتون في المدرسة إلى منتجات مفيدة تخدم المدرسة والمجتمع.

وقدّم مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي أ. حمدي الدلو التهاني والتبريكات لطالبات مدرسة بلقيس على هذا النجاح، مؤكداً أن الوزارة تُقدم كل الدعم والرعاية للطلبة وتشجعهم على المشاركة والفوز في المسابقات المحلية والدولية.

يشار إلى أن مسابقة الشركة الطلابية نُفّذت في مدارس الضفة والقطاع وجرت متابعتها والإشراف عليها من قبل طواقم إدارة الأنشطة الطلابية وهدفت إلى تعزيز مهارات الطلبة في مجال الريادة والأعمال وتشجيعهم على ابتكار الأفكار الإبداعية وتحويلها الى مشاريع حقيقية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟