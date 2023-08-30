التعليم: طالبات مدرسة بلقيس للبنات تفوز بمسابقة الشركة الطلابية

غزة- وكالة الرأي:

فاز فريق طالبات فرع ريادة الأعمال في مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات التابعة لمديرية غرب غزة بمسابقة الشركة الطلابية الذي نظّمته مؤسسة إنجاز فلسطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وقد حقق فريق الطالبات الفوز في مجال أفضل تغطية إعلامية لمشروعهن الخاص بتحويل مخلفات الورق والكرتون في المدرسة إلى منتجات مفيدة تخدم المدرسة والمجتمع.

وقدّم مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي أ. حمدي الدلو التهاني والتبريكات لطالبات مدرسة بلقيس على هذا النجاح، مؤكداً أن الوزارة تُقدم كل الدعم والرعاية للطلبة وتشجعهم على المشاركة والفوز في المسابقات المحلية والدولية.

يشار إلى أن مسابقة الشركة الطلابية نُفّذت في مدارس الضفة والقطاع وجرت متابعتها والإشراف عليها من قبل طواقم إدارة الأنشطة الطلابية وهدفت إلى تعزيز مهارات الطلبة في مجال الريادة والأعمال وتشجيعهم على ابتكار الأفكار الإبداعية وتحويلها الى مشاريع حقيقية.