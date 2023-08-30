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الأشغال تتابع أوضاع المحلات المملوكة لها في شمال غزة

30 آب / أغسطس 2023 01:00

الأشغال تتابع أوضاع المحلات المملوكة لها في شمال غزة
الأشغال تتابع أوضاع المحلات المملوكة لها في شمال غزة

غزة- وكالة الرأي:

تابعت الإدارة العامة للإسكان في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أوضاع المحلات المملوكة للوزارة في حي الندى "القديم" شمال قطاع غزة

وتأتي هذه الزيارات لطواقم وزارة الأشغال، بالتعاون مع بلدية بيت حانون، بهدف عمل صيانة للمحلات والمحافظة عليها من أي تعدي. 
وتحذر الوزارة، المواطنين من أي تعدي على ممتلكات الوزارة، وأنها ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعدين.

يذكر أن، وزارة الأشغال العامة والإسكان أحالت من ثبت عليهم التعدي على العقارات التابعة لها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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