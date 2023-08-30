شؤون المرأة تُحضر ليوم دراسي لتعزيز مناهج الدراسات الاجتماعية للمفاهيم الوطنية

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعاً تحضيرياً، لليوم الدراسي حول "استراتيجيات تعزيز مناهج الدراسات الاجتماعية للمفاهيم الوطنية"، والذي سوف تنفذه الوزارة منتصف سبتمبر 2023، بالتعاون مع اثنين من شركائها في اتلاف توعية المرأة، هما وزارة التربية والتعليم ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية.

وترأس الاجتماع التحضيري اميرة هارون وكيل الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة عالية عيد رئيس ائتلاف توعية المرأة، ومدير الإدارة العامة للتأثير والاتصال فايز الشيخ، و داليا أبو حسنين مدير مكتب الوكيل، و ابتهاج الغرباوي مدير دائرة الدراسات بالوزارة.

وأوضحت هارون أن اليوم الدراسي يهدف إلى تعزيز المناهج الفلسطينية في دعم أدوار المرأة الوطنية والاجتماعية المختلفة، عادة أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تعزيز الاستراتيجيات الهادفة لذلك.

ونوهت هارون إلى أن اليوم الدراسي سيضم نخب أكاديمية وتربوية ومختصين في المناهج التعليمية، إضافة إلى المؤسسات المجتمعية ومجالس أولياء الأمور وخلافه، لافتة إلى أن اليوم الدراسي سيكون له مخرجات وتوصيات مهمة سيتم العمل على تطبيقها مع الجهات المعنية كافة.