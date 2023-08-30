"حماس" تدين جريمة قتل أجهزة السلطة أحد شبان مخيم طولكرم

غزة – وكالة الرأي:



أدانت حركة حماس جريمة قتل أجهزة أمن السلطة أحد الشبان في مخيم طولكرم، معتبرةً الجريمة خروجاً عن أعراف شعبنا وأخلاقه الوطنية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، إن قمع أجهزة أمن السلطة لجماهير شعبنا والشباب الثائر والمقاومين يتطلب موقفاً وطنياً حازماً يضع حداً لهذه الأجهزة ويوقف سلوكها الإجرامي بحق شعبنا.

ودعا القانوع، أجهزة أمن السلطة لوقف الملاحقات والاعتقالات السياسية والكف عن قمع المتظاهرين والمقاومين، مطالبا إياها بأن تشكل حالة إسناد لشعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد قُتلت اليوم الأربعاء الشاب عبد القادر زقدح (22 عاما) برصاص أجهزة أمن السلطة، كما أصيب والد الشهيد رمزي العارضة خلال عمليات القمع التي نفذتها أجهزة السلطة ضد الأهالي في طولكرم.