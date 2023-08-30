لجنة الجودة بوزارة العدل تستأنف زيارات مراكز تقديم الخدمة

غزة- وكالة الرأي:

استأنفت لجنة الجودة في وزارة العدل زيارات مراكز تقديم الخدمة في محافظات قطاع غزة، حيث زارت دائرة كاتب عدل محافظة الشمال وقامت بتوزيع استبيانات تقييم مراكز خدمة الجمهور متلقي الخدمة.

ويأتي هذا في إطار المتابعة لمراكز تقديم الخدمة عقب اعتماد وكيل الوزارة " دليل تقييم مراكز الخدمة".

وقالت رئيس اللجنة أ. ريهام هللو، إن دليل تقييم مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل لعام 2023م يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية الحكومية التي تبلورت باعتماد أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية 2022-2024م، والتي من أهدافها تطوير منظومة العدالة ورفع جودة الخدمات العدلية المقدمة لتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين

وتم تشكيل لجنة الجودة من أجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة من وزارة العدل لجمهور المواطنين. حيث تعتبر الجودة ركيزة أساسية في عمل المؤسسات التي تسعى للتطور ومواكبة لمتطلبات المرحلة، حيث أصبح تبنى مفهوم الجودة ضرورة استراتيجية حتمية لمراجعة إجراءات وطرق تقديم الخدمة باستمرار للتأكد من مطابقتها لاحتياجات المواطن.



وتتشكل لجنة الجودة من كل من أ. ريهام عصام هللو رئيس لجنة الجودة، و أ. نهيل تيسير البايض عضو لجنة الجودة، وأ. سليمان فتحي منصور عضو لجنة الجودة.