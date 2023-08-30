زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية

نفذ قسم الخضار في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة في محافظة شمال غزة، عدة زيارات ميدانية للإشراف على عملية زراعة محاصيل الخضار، وذلك بالتزامن مع دخول موسم زراعي جديد "الزراعة الخريفية" أو ما يعرف بين المزارعين بالعروة الخريفية.
وتأتي الجولات ضمن جهود الوزارة المستمرة للحصو على منتج زراعي متوفر في الأسواق، ودخل مجدي للمزارع الفلسطيني.
تجدر الإشارة الى أن هذه العروة تعتبر من أهم المحطات الزراعية التي تمد السلة الغذائية في قطاع غزة بأصناف متعددة من الخضروات، لفترة تصل إلى حوالي نصف عام تقريبا.
في السياق، أكد المهندسون خلال الزيارات على أن التحضير الجيد للتربة من عمليات الحراثة والتسميد والتعقيم، يعتبر من أهم أسباب نجاح الزراعة للحصول على إنتاج وفير.