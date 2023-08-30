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زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية

30 آب / أغسطس 2023 01:23

زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية
زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم الخضار في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة في محافظة شمال غزة، عدة ‏زيارات ميدانية للإشراف على عملية زراعة محاصيل الخضار، وذلك بالتزامن مع ‏دخول موسم زراعي جديد "الزراعة الخريفية" أو ما يعرف بين المزارعين بالعروة ‏الخريفية.‏

وتأتي الجولات ضمن جهود الوزارة المستمرة للحصو على منتج زراعي متوفر في ‏الأسواق، ودخل مجدي للمزارع الفلسطيني.‏

تجدر الإشارة الى أن هذه العروة تعتبر من أهم المحطات الزراعية التي تمد السلة ‏الغذائية في قطاع غزة بأصناف متعددة من الخضروات، لفترة تصل إلى حوالي ‏نصف عام تقريبا.‏

في السياق، أكد المهندسون خلال الزيارات على أن التحضير الجيد للتربة من ‏عمليات الحراثة والتسميد والتعقيم، يعتبر من أهم أسباب نجاح الزراعة للحصول ‏على إنتاج وفير. ‏

زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية 369717751_6584981528247878_7878081612829686825_n 369668986_6584978014914896_5609694909830929262_n 369696076_6584978824914815_1966301812335334947_n
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