الدفاع المدني يشرع بالبرنامج التدريبي الثالث للعام الحالي

غزة- وكالة الرأي:

شرعت إدارة التدريب بالدفاع المدني ببرنامجها التدريبي "الثالث 2023"، الذي يستهدف طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة.

وقال العميد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني: "إن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب الطواقم في كافة المراكز على "سلوك الحريق وعمليات الإطفاء"، بحيث تشرف عليه أقسام التدريب في المحافظات، على أن ينفذ في غضون أسبوعين."

وأوضح أن البرنامج يتضمن البحث في معرفة المصطلحات العامة بمجال الحريق والاطفاء، ونظرية الاشتعال والإطفاء، ومواد الإطفاء.

وأضاف أن تنفيذ البرامج التدريبي يهدف إلى توحيد المناهج التدريبية في جميع المراكز، مشيرا إلى أن جميع الطواقم المشاركة بالبرنامج ستخضع للتقييم من خلال اختبارات تحريرية ونظرية، تشرف عليها إدارة التدريب، وسيتم تكريم المميزين.