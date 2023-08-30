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تعليم شمال غزة تفتتح معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية "STEM"

30 آب / أغسطس 2023 01:47

تعليم شمال غزة تفتتح معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية "STEM"
تعليم شمال غزة تفتتح معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية التعليم في شمال غزة، بمدرسة مسقط الثانوية للبنين، معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية "STEM"، للمدارس المشاركة في المشروع وعددها 12 مدرسة، حيث تضمن المعرض نحو 40 مشروعا ريادياً.

جاء ذلك، بحضور مدير التعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرفي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا المشرفين على مشروع "STEM" الممول من منظمة "اليونيسيف".

وأعرب أ. صالحة عن إعجابه بالمشاريع المتميزة التي تضمنها المعرض، موضحاً أن الهدف أندية "STEM"، تنمية قدرات الطلبة في بناء مشاريع تحقق النتاجات التعليمية المتوقعة في المنهاج.

وأكد  صالحة أن المعرض جاء انسجاما مع رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير الأساليب العلمية والتكنولوجية لرفع كفاءة المعلمين بما يعود بالفائدة على الطلبة، وكذلك تنفيذ برامج التعليم والتدريب لكافة المجالات المختلفة ولجميع المهتمين في مجال التكنولوجيا.
ومن جانبه أشار أ. شهاب إلى أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والقدرات والكفاءات التي ستعمل على بناء مستقبل فلسطين.

من ناحيته، أكد  أبو ندى أن المشاريع الإبداعية التي تضمنها المعرض تكاملت فيها المهارات المتضمنة في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وصولاً إلى أفكار عملية قابلة للتحقيق؛ لتجويد وتسهيل الحياة.

ومن المقرر أن تشارك مديرية شمال غزة بعدد من المشاريع الإبداعية التي نفذها الطلبة، في المعرض المركزي الذي ستقيمه وزارة التعليم خلال الفترة القريبة المقبلة.

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