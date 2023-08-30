وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تفتتح معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية "STEM" وكالة الرأي الفلسطينية "التكييش" .. أوله سيولة نقدية وآخره ديون ومحاكم! وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يشرع بالبرنامج التدريبي الثالث للعام الحالي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية وكالة الرأي الفلسطينية مقاومو طولكرم: لن نتهاون مع تجاوزات أجهزة السلطة بحق أهالي المخيم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الجودة بوزارة العدل تستأنف زيارات مراكز تقديم الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات رقابية على مصانع البلاستيك وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تدين جريمة قتل أجهزة السلطة أحد شبان مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة تُحضر ليوم دراسي لتعزيز مناهج الدراسات الاجتماعية للمفاهيم الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ومؤسسة إبداع تفتتحان باكورة الدورات التدريبية في الـ Excel
أخبار » الأخبار الحكومية

مؤسسة المواصفات والمقاييس تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية

30 آب / أغسطس 2023 01:59

مؤسسة المواصفات والمقاييس تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية
مؤسسة المواصفات والمقاييس تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت مؤسسة المواصفات والمقاييس دورة تدريبية حول التعريف بالمتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار والمعايرة وفقًا للمعيار الدولي ISO/IEC 17025، وذلك ضمن برنامج تأهيل المختبرات الحكومية الذي تنفذه مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 حيث شارك في هذه الدورة خمس مختبرات حكومية من قطاع غزة، وهم: مختبر الأغذية والكيمياء ومختبر المعادن الثمينة التابعان لوزارة الاقتصاد، ومختبرات وزارة الزراعة، ومختبر سلطة المياه وجودة البيئة، ومعمل البحث الجنائي، ومختبر الصحة العامة بوزارة الصحة.

وتستمر الدورة مدة ثلاثة أيام مكثفة، حيث يقوم كل من م.سامر السميري وم. عبد الرحمن شحيبر بإلقاء المحاضرات وتقديم محتوى متخصص وشامل يتناول متطلبات الاعتماد والتحسين المستمر لمعامل الاختبار ؛ وتمت مناقشة جوانب متعددة خلال الدورة، بما في ذلك إدارة الجودة والاعتماد والمتطلبات الفنية المتعلقة بالعمليات والإجراءات في المختبرات.

تعتبر هذه الدورة فرصة قيمة للمختبرات الحكومية لتحسين تقنياتها وعملياتها والالتزام بمعايير الجودة العالمية. وقد تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات المختبرات المشاركة وتعزيز قدراتها في مجال الاختبار والمعايرة.

372910535_314498964282290_4913403169839573301_n 372846306_314498984282288_6919574355839267698_n مؤسسة المواصفات والمقاييس تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟