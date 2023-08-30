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من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري

وزارة النقل والمواصلات تزور جمعية فلسطين للسلامة المرورية

30 آب / أغسطس 2023 02:02

وزارة النقل والمواصلات تزور جمعية فلسطين للسلامة المرورية
وزارة النقل والمواصلات تزور جمعية فلسطين للسلامة المرورية

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات جمعية فلسطين للسلامة المرورية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا.

وكان في استقبالهم مدير الجمعية أ.خالد المدلل والذي رحب بالوفد الزائر، مؤكداً على عمق العلاقة بين الطرفين والتنسيق المشترك بينهم فيما يخص السلامة المرورية والمشاريع والأنشطة المشتركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاحتياجات الخاصة لفريق السلامة المرورية والذي سيبدأ محاضراته التوعوية في المدارس ورياض الأطفال.
وأكد المدلل على استعداد الجمعية لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مشروع البرامج التوعوية.

من جهته أكد أ.جواد كحيل مدير دائرة التوعية المرورية على أن الوزارة تعمل على التشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الدعم اللازم لفريق السلامة المرورية من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري في المدارس للحد من الحوادث المرورية.

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