وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وبتمويل من منظمة اليونيسف.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة بغزة، بحضور د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. جمال الفليت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. حاتم شحادة مدير دائرة إشراف المرحلة الأساسية، وم. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع، وأ. ابتسام أبو شمالة مسؤولة البرامج التعليمية في اليونيسف، وأ. أحمد عاشور المدير التنفيذي لمؤسسة تامر.

ويستهدف المشروع (100) مدرسة حكومية ما يعادل (9000) طالبة وطالبة من الصفوف الثالث حتى السادس الأساسي في مبحثي اللغة العربية والرياضيات ويعقد على مدار ثلاثة شهور في المدارس الحكومية.

وأكد مطر أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها ومعالجة ضعف بعض الطلبة في القراءة والكتابة وإتقان المهارات الأساسية في كل من اللغة العربية والرياضيات.

وأفاد الوكيل المساعد أن الوزارة تعمل على إعداد المواد التدريبية العلاجية وتدريب عدد من المعلمين لتنفيذ المشروع على مهارات تشخيص تدني التحصيل وبناء الأنشطة التعليمية وتنفيذ استراتيجيات علاج ضعف التحصيل واستراتيجيات التقويم التشخيصي وذلك تمهيداً لتطبيق المشروع.