وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تزور جمعية فلسطين للسلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة المواصفات والمقاييس تعقد دورة تدريبية للعاملين في المختبرات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تفتتح معرض أنشطة أندية المدرسة الصيفية "STEM" وكالة الرأي الفلسطينية "التكييش" .. أوله سيولة نقدية وآخره ديون ومحاكم! وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يشرع بالبرنامج التدريبي الثالث للعام الحالي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرف على عملية زراعة محاصيل الخضار في العروة الخريفية وكالة الرأي الفلسطينية مقاومو طولكرم: لن نتهاون مع تجاوزات أجهزة السلطة بحق أهالي المخيم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الجودة بوزارة العدل تستأنف زيارات مراكز تقديم الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات رقابية على مصانع البلاستيك
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية

30 آب / أغسطس 2023 02:06

وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية
وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وبتمويل من منظمة اليونيسف.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة بغزة، بحضور د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. جمال الفليت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. حاتم شحادة مدير دائرة إشراف المرحلة الأساسية، وم. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع، وأ. ابتسام أبو شمالة مسؤولة البرامج التعليمية في اليونيسف، وأ. أحمد عاشور المدير التنفيذي لمؤسسة تامر.

ويستهدف المشروع (100) مدرسة حكومية ما يعادل (9000) طالبة وطالبة من الصفوف الثالث حتى السادس الأساسي في مبحثي اللغة العربية والرياضيات ويعقد على مدار ثلاثة شهور في المدارس الحكومية.

وأكد مطر أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها ومعالجة ضعف بعض الطلبة في القراءة والكتابة وإتقان المهارات الأساسية في كل من اللغة العربية والرياضيات.

وأفاد الوكيل المساعد أن الوزارة تعمل على إعداد المواد التدريبية العلاجية وتدريب عدد من المعلمين لتنفيذ المشروع على مهارات تشخيص تدني التحصيل وبناء الأنشطة التعليمية وتنفيذ استراتيجيات علاج ضعف التحصيل  واستراتيجيات التقويم التشخيصي وذلك تمهيداً لتطبيق المشروع.

وزارة التعليم تناقش تنفيذ مشروع التعليم العلاجي في المدارس الحكومية 32420322-f614-4571-93b4-19b6ca84de9f
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟