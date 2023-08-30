طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية

غزة – الرأي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (238) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وتوقفت اللجنة عند تهديدات حكومة الاحتلال والمستوطنين بحق مدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد الصهيونية، مؤكدة أنها تتطلب موقفا جماعيا رافضا من الدول العربية والإسلامية، وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف سياسات الاحتلال العدوانية.



وجددت اللجنة إدانتها لاستمرار جريمة الحصار على شعبنا في قطاع غزة، سيما في ضوء المؤشرات والمعطيات الخطيرة الناجمة عنه، والتي أعلنتها الجهات المختلفة، مشيرة إلى الوقفة التي نظمها مرضى السرطان مؤخرا لاستعراض معاناتهم في توفير الأدوية اللازمة أو منعهم من السفر بحجج وذرائع واهية.



واستمعت اللجنة لتقرير من وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء العام الدراسي الجديد، وفعالياتها وأنشطتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة وانتظام الدراسة، وأوضحت الوزارة مبررات عدم جهوزية الكتب المدرسية الجديدة بسبب تأخر تسليمها من المطابع وفق العطاءات المقرة في كل من الضفة وغزة، مؤكدة مساعيها لتجاوز هذه العقبة قريبا.



وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة؛ شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار إنشاء مبنى إداري في معبر رفح البري لتوسعة صالة الوصول في المعبر.



الموافقة على تعاقد وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركات خاصة لتشغيل معدات هندسية للصالح العام.



تخصيص مجموعة من الأراضي لصالح إقامة مرافق ومشاريع عامة.



اعتماد توصيات تقرير المخزون الغذائي وأسعار السلع الأساسية في قطاع غزة.



تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة كفاءة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.



اعتماد مشروع إرشادي دعوي، بعنوان: الداعية المقيمة، والذي يستهدف الطالبات بالمراحل الإعدادية والثانوية.



تشكيل لجنة لإعادة النظر وتقديم رؤية تطويرية في ملف التعليم والتدريب المهني بالمؤسسات الحكومية.



اعتماد توصيات التقرير النهائي للخدمات الحكومية الإلكترونية.