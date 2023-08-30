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وفاة الإعلامي سعود أبو رمضان بسكتة قلبية

30 آب / أغسطس 2023 03:42

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IMG_0585

غزة- وكالة الرأي:

توفي، يوم الأربعاء، الإعلامي سعود أبو رمضان بمدينة غزة؛ أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكان الزميل أبو رمضان عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين السابق، وشغل قبل وفاته عضوية مجلس إدارة قناة الكوفية.

وعمل الراحل في المجال الإعلامي منذ عام 1988، وعانى قبل وفاته من مرض القلب.

ونعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الصحفي أبو رمضان، وقال إنه عضو مجلس الإعلام في التيار، وعضو مجلس إدارة قناة الكوفية، وأحد كوادر حركة فتح، ومن رواد الحركة الصحفية في فلسطين.

من جهتها، نعت لجنة دعم الصحفيين، الإعلامي الكبير سعود أبو رمضان، مشيرة إلى أنه "قدم إسهامات كبيرة في مجال الصحافة الفلسطينية، وترك خلفه إرثًا صحفيًا رائعًا سيظل مؤثرًا في فلسطين".

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