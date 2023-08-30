"المكتب الإعلامي الحكومي" ينعى الزميل الصحفي سعود أبو رمضان

غزة- وكالة الرأي:

نعى المكتب الإعلامي الحكومي فقيد الأسرة الإعلامية، الزميل الصحفي سعود أبو رمضان، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وتقدم المكتب بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة أبو رمضان والأسرة الإعلامية الفلسطينية، عن وفاة الصحفي سعود أبو رمضان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الزميل الصحفي: سعود أبو رمضان، اليوم، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وكان الزميل أبو رمضان عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين السابق، وشغل قبل وفاته عضوية مجلس إدارة قناة الكوفية.

وعمل الراحل في المجال الإعلامي منذ عام 1988، وعانى قبل وفاته من مرض القلب.