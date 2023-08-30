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الاحتلال يعتقل شاباً شمال القدس المحتلة

30 آب / أغسطس 2023 09:08

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شاباً عند حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز قلنديا العسكري اعتقلوا الشاب ناصر عجاج من مدينة القدس المحتلة، أثناء مروره عبر الحاجز.

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