وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وكالة الرأي الفلسطينية أبل تعلن عن إطلاق أيفون 15 فى 12 سبتمبر.. القصة فى 14 نقطة وكالة الرأي الفلسطينية إنتل تستعين بالذكاء الاصطناعى لزيادة عمر بطارية اللابتوب.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية كيف تبلغ عن رسائل "واتساب" المجهولة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وأعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية إصابة ضابط و3 جنود إسرائيليين شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل برصاص الاحتلال في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً شمال القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله قرب المسجد الأقصى
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تبلغ عن رسائل "واتساب" المجهولة؟

31 آب / أغسطس 2023 08:15

كيف تبلغ عن رسائل
كيف تبلغ عن رسائل

يعد تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، ومع ذلك، فهناك حالات يستغل فيها بعض المستخدمين التطبيق بغرض إرسال رسائل مزعجة إلى الآخرين، وسواء تسللت هذه الرسائل المزعجة إلى المناقشات الجماعية أو المحادثات الخاصة على تطبيق واتساب، فإنها تثير الاستياء عالميًا. 
 
ولحسن الحظ، يقدم التطبيق المملوك لشركة Meta حلاً من خلال ميزة حظر جهات الاتصال الخاصة به، ومن خلال الاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إيقاف أي اتصال آخر من جهة الاتصال المحظورة بشكل فعال، وبالتالي القضاء على إزعاج رسائل البريد العشوائي.
وفيما يلى أبرز الخطوات:
- انتقل إلى الدردشة التى تحتوى على الرسالة غير المرغوب فيها أو المرسل الذى تريد الإبلاغ عنه

- انقر مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها، سيؤدي هذا إلى تمييز الرسالة وكشف شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة
- فى شريط الأدوات، سترى خيار "الإبلاغ" (يبدو كعلامة) اضغط عليها
- سيطلب منك واتساب تقديم معلومات إضافية حول سبب إبلاغك عن الرسالة، اختر السبب المناسب من الخيارات المتوفرة
- إذا لزم الأمر، قد يكون لديك خيار تضمين وصف أو تعليقات حول المشكلة
- بعد تقديم المعلومات الضرورية، اضغط على "التالى" أو "إرسال"، حسب جهازك

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟