كيف تبلغ عن رسائل "واتساب" المجهولة؟

يعد تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، ومع ذلك، فهناك حالات يستغل فيها بعض المستخدمين التطبيق بغرض إرسال رسائل مزعجة إلى الآخرين، وسواء تسللت هذه الرسائل المزعجة إلى المناقشات الجماعية أو المحادثات الخاصة على تطبيق واتساب، فإنها تثير الاستياء عالميًا.



ولحسن الحظ، يقدم التطبيق المملوك لشركة Meta حلاً من خلال ميزة حظر جهات الاتصال الخاصة به، ومن خلال الاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إيقاف أي اتصال آخر من جهة الاتصال المحظورة بشكل فعال، وبالتالي القضاء على إزعاج رسائل البريد العشوائي.

وفيما يلى أبرز الخطوات:

- انتقل إلى الدردشة التى تحتوى على الرسالة غير المرغوب فيها أو المرسل الذى تريد الإبلاغ عنه

- انقر مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها، سيؤدي هذا إلى تمييز الرسالة وكشف شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة

- فى شريط الأدوات، سترى خيار "الإبلاغ" (يبدو كعلامة) اضغط عليها

- سيطلب منك واتساب تقديم معلومات إضافية حول سبب إبلاغك عن الرسالة، اختر السبب المناسب من الخيارات المتوفرة

- إذا لزم الأمر، قد يكون لديك خيار تضمين وصف أو تعليقات حول المشكلة

- بعد تقديم المعلومات الضرورية، اضغط على "التالى" أو "إرسال"، حسب جهازك